Altun: Doğu Akdeniz'de egemenlik haklarının ihlaline izin verilmeyecek

Türkiye İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye-Libya Mutabakatı Devletimizin Egemenlik Haklarının Tescilidir" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Anlaşmanın Türkiye için önemin anlattı.

"Türkiye, Libya'nın BM tarafından tanınan meşru yönetimi olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yaptığı anlaşmayla Doğu Akdeniz'de bir oldubittiye müsaade etmeyeceğini gösterdi. Anlaşma ile ülkemiz Doğu Akdeniz'deki gücünü pekiştirirken, bölgede yadsınamayacak bir aktör olduğunu bir kez daha ortaya koydu."

İletişim Başkanı Altun yazısında, Türkiye'nin yıllarca iç sorunlarına yoğunlaştığını da söyledi. Büyük devlet olmanın gerekliliklerine de vurgu yaparak, yazısında şu sözlere yer verdi:

"Bugünün Türkiye'si içine kapanamaz, bölgesindeki gelişmeleri olduğu gibi izleyemez. Türkiye büyük bir devlettir. Bu yüzden güneydeki terör devletini bitirmek için operasyonlar düzenlediği gibi Doğu Akdeniz'de de egemenlik haklarının ihlaline izin vermeyecektir."

"Türkiye barışın savunuculuğunu yapmaya devam edecek"

Fahrettin Altun, Türkiye'nin kararlılığının Güney Kıbrıs, Mısır, Yunanistan ve İsrail'in rahatsız ettiğine de dikkat çekti.

AB, ABD ve Rusya'dan gelen tepkilerin Türkiye'nin kendi Doğu Akdeniz politikasını yürütmesini engellemeyeceğini belirterek, şunları anlattı:

"Türkiye'nin Antalya Körfezi'ne hapsedilmesi kabul edilemez. Artık egemenlik hakları için mücadele eden, daha aktif dış politikalarla artık sahada olan bir Türkiye var. Bunu hukukun sınırları içinde, kimi ülkelerin yaptığı gibi saldırgan bir siyasetle değil bölgesel barışa katkı sunarak yapmak isteyen bir Türkiye."

Fahrettin Altun, Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayarak Hafter'e destek veren Mısır, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni de tepki gösterdi.

Türkiye'nin barışın savunuculuğunu yapmaya devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: TRT Haber