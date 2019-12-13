ABD Büyükelçisi Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

ABD Büyükelçisi Satterfield, ABD Senatosu’nun 1915 olaylarıyla ilgili aldığı karara karşı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre'nin üst kanadı Senato, oy birliğiyle "Ermeni soykırımının resmen tanınmasını" öngören karar tasarısını kabul etmişti.

ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısının kabul edilmesine Ankara'dan sert tepkiler geldi.

Türkiye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden ABD Senatosu'nun Ermeni kararına tepki göstererek, "Bu karar ülkemiz, milletimiz açısından yok hükmündedir." dedi.

Öte yandan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmezi Abdulhamit Gül yaptıkları açıklamalarla karara tepki göstermişti.