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14 Ocak 2020 - 13:57

Rum tarafından Türkiye’ye iş birliği çağrısı

Rum tarafından Türkiye’ye iş birliği çağrısı

GKRY Dışişleri Bakanı Hristodulidis, yaşanan coğrafyayı değiştiremeyeceklerini belirterek Türkiye'ye iş birliği çağrısı yaptı.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Yunanistan'da resmi ziyaretlerde bulundu. Rum Bakan, ziyaretleri sırasında Türkiye'ye yönelik olumlu mesajlar verdi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşen Hrisdodulidis, "İki taraf olarak sonrasında atacağımız adımları tartıştık" dedi.

Kıbrıs sorunun çözümünün Türkiye AB ilişkileri için önemli olduğuna işaret eden Hristodulidis şöyle devam etti: "Avrupa Birliği tarafından Türkiye’ye doğru ve gerekli mesajların gönderilmesi özel bir öneme sahip. Ayrıca, Kıbrıs (Rum) Cumhuriyeti Ankara’nın Avrupa geleceğini desteklemektedir, buna rağmen Türkiye ile AB ilişkilerinin ne denli ilerleyeceği tamamen Türkiye’ye bağlıdır. Gelecek hafta bu konudaki tartışmanın Brüksel’de yapılması bekleniyor."

Kaynak: Yeni Akit

News Code 1883816

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