Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Libya'yı ziyaret ediyor

Ekathimerini’nin aktardığı habere göre, Nikos Dendias bugün sabah saatlerinde Elefsina’daki askeri havalimanından Bingazi’ye hareket etti.

Nikos Dendias, önceki günlerde de Ürdün, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne ziyaretlerde bulunmuştu.

Bölünmüş durumdaki Libya’da, Bingazi, Halife Hafter’e sadık olan Temsilciler Meclisi, buna bağlı hükümet ve Libya Ulusal Ordusu’na ev sahipliği yapıyor. Diğer tarafta ise diğer tarafta Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı askerler, İslamcıların ağırlıkta olduğu Ulusal Genel Kongre'nin devamı niteliğindeki Yüksek Devlet Konseyi bulunuyor.

Türkiye ile Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin arasında imzalanan ‘Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’na tepki gösteren Yunanistan, Libya'nın Atina büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak söz konusu anlaşmanın içeriğine dair bilgi talep etmişti.

Kaynak: Sputnik