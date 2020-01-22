Azerbaycan ve Rusya arasında enerji anlaşması

Azerbaycan Devlet Haber Ajansı'na göre (Azertac), dün İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantısı sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya’nın “Lukoil” Şirketi Başkanı Vahid Ekberov arasında gerçekleşen görüşmede Hazar Denizi’ndeki “Nahcivan” ve “Koşadaş” enerji alanlarının geliştirilmesi konusunda anlaşma imzalandı.

Görüşmde ayrıca Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ile Rusya’nın “Lukoil” Şirketi arasındaki işbirliği masya yatırıldı.