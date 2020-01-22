İlham Aliyev, Çavuşoğlu ile görüştü

İsviçre'nin Davos kasabasında Dünya Ekonomik Forumu'na katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, birçok ikili görüşme yaptı.

Aliyev'in görüştüğü isimlerden biri de Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oldu.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Dünyanın etkili siyasetçileri ve iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin katılacağı Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) bu yılki zirvesi dün 21 Ocak Salı gününden beri İsviçre'nin Davos kasabasında "Uyumlu ve sürdürülebilir bir dünyanın tarafları" temasıyla başladı.