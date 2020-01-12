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12 Ocak 2020 - 16:42

Azerbaycan Suriye pazarına adım atmak istiyor

Azerbaycan Suriye pazarına adım atmak istiyor

Azerbaycan-Arap İşbirliği Derneği İcra Direktörü Yalçın Aliyev, "Azerbaycan şirketleri Suriye pazarlarında faaliyete hazır" dedi.

Azerbaycan-Arap İşbirliği Derneği İcra Direktörü Yalçın Aliyev, "Azerbaycan şirketleri Suriye pazarlarında faaliyete hazır" dedi.

Ekonomik konulu Azerbaycan-Suriye ortak toplantısının Şubat ayı sonlarında Bakü'de yapılacağını açıklayan Aliyev, "Bu toplantıda tarımcılık, sanayi ve ticaret üzerinde durulacak" diye konuştu.

28 Aralık 2016'da tescil edilen Azerbaycan-Arap İşbirliği Derneği'nin temel amacı, Azerbaycan Cumhuriyeti ile Arap ülkeleri arasında karşılıklı ticari ilişkileri kurmak, yatırım çekmek, ekonomik işbirliğini güçlendirmek ve dostane ilişkileri genişletmektir.

News Code 1883768

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