Pakistan'dan Azerbaycan'a "Karabağ" desteği

Pakistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantılarına katılan Han'ın, Aliyev, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ve Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık'la bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmelere ilişkin "Han, Azerbaycan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı Keşmir Temas Grubu'na katkılarından dolayı teşekkür ederken Azerbaycan'ın Karabağ mücadelesine desteğini yineledi" ifadeleri kullanıldı.

Karabağ, 1991'den beri Ermenistan’ın işgali altında bulunuyor.

Aliyev'in Karabağ konusunda verdiği destekten dolayı Han'a teşekkür ettiği kaydedilen açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin artırılması konusunda da mutabakata varıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Han'ın, Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de yaşanan insan hakları ihlalleri konusunda Aliyev'i bilgilendirdiği ve Aliyev'in Han'ı Azerbaycan'a davet ettiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA