Zarif'ten Çin halkına yeni yıl mesajı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı Çince bir yazıda Çin halkının yeni yılını (Bahar Bayramı) kutlayarak, iki ülkenin her zaman birbirinin yanında olması gerektiğini vurguladı.

Zarif ilavten paylaşımında Çin hükümetini ülke geneleinde yayınlanan “Koronavirüs”le mücadelede ciddi önlemleri aldığı için takdir etti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şiddetli akut solunum yolu sendromuyla (SARS) yüzde 80 benzerlik taşıyan yeni tip koronavirüs (nCoV) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye çıktı.