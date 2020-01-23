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23 Ocak 2020 - 12:23

Zarif'ten Çin halkına yeni yıl mesajı

Zarif'ten Çin halkına yeni yıl mesajı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter'dan yayınladığı bir mesajda Çin halkının yeni yılını kutladı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı Çince bir yazıda Çin halkının yeni yılını (Bahar Bayramı) kutlayarak, iki ülkenin her zaman birbirinin yanında olması gerektiğini vurguladı.

Zarif ilavten paylaşımında Çin hükümetini ülke geneleinde yayınlanan “Koronavirüs”le mücadelede ciddi önlemleri aldığı için takdir etti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şiddetli akut solunum yolu sendromuyla (SARS) yüzde 80 benzerlik taşıyan yeni tip koronavirüs (nCoV) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye çıktı.

News Code 1884044

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