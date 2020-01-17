Zarif, Umman'da Kanadalı mevkidaşı ile görüşecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hindistan’da temaslarda bulunan Zarif’in İran’a dönüş sırasında kısa bir süreliğine Umman'ın başkenti Maskat'ta bulunacağını ve burada Kanada Dışişleri Bakanı ile görüşeceğini duyurdu.

Hindistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Raisina Dialogue 2020" toplantısına katılmak üzere Yeni Delhi'de bulunan Zarif, dün Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar ile bir araya gelerek, nükleer anlaşma ve bölgedeki son gelişmeleri konuşmuştu.

Zarif, Yeni Delhi'deki temasları kapsamında önceki gün Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Danimarka Dışişleri Bakanı Jip Koofod, Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib ve Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile bir araya gelmişti.