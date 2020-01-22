Zarif: Avrupa onurunu ABD’ye sattı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir yazıda AB'nin tutumunu eleştirerek, “Üç Avrupa ülkesinin nükleer anlaşmayı ABD Başkanı Trump’ın tarife tehdidlerinden kaçmak amacıyla sattığı zaman onları bu hareketin Trump’ın iştahını arttacağı konusunda uyardım” dedi.

Zarif, “Avrupa onurunu ABD'ye satarak ahlaki ve yasal duruşunu kaybettikten sonra başka bir tarife tehdidiyle karşı karşıya kalmıştır. Avrupa'nın kendi egemenliğini kullanması daha iyidir” diye kaydetti.

Avrupa Troikası (İngiltere, Almanya ve Fransa) geçtiğimiz hafta nükleer anlaşmadaki ‘uyuşmazlık çözüm mekanizması’ olan ‘tetik mekanizması’nı aktifleştirdiklerini ilan etmişti.

Wahington Post gazetesi bir raporda, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik Birleşmiş Milletler yaptırımlarının yeniden devreye girmesini sağlayacak İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletmemeleri halinde, Avrupa ülkelerini, ithal araçlara yüzde 25'lik tarife uygulamakla tehdit ettiğini bildirmişti.