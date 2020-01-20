Zarif: İran'a yabancı müdahaleyi asla kabul etmiyoruz

Bugün sabah saatlerinde İran Meclisi Genel Kurulunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Dışişleri Bakanlığı’nın ABD ve Avrupa’nın 2018 olaylarına (benzin zammıyla başlayan olaylar) ilişkin tutumları karşınıdaki tedbirlerine değinerek, “İran Dışişleri Bakanlığı 2018’de ABD’nin müdahalelerini önlemek için farklı önlemler aldı. Bunlardan en önemlisi Amerikan tasarımını BM Güvenlik Konseyi’ne götürmesini önlemekti” dedi.

Zarif, İran’ın ABD’yi Uluslararası Lahey Adalet Divanı’na şikayet ettiğini hatırlatarak, “Biz İran İslam Cumhuriyeti’nin politikasını uluslararası toplumda savunarak ABD’nin İran’a müdahalelerini büyükelçilere açıkladık. Yabancı müdahaleyi asla kabul etmiyoruz. Hatta İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'nin Tahran’da düzenlenen yasa dışı protesto gösterisine katılmasını da şiddetle kınadık” diye konuştu.

Zarif sözlerinin diğer bölümünde nükleer anlaşmayı kazanan tarafın Avrupa ve ABD değil İran olduğunu dile getirerek, “ABD ve Avrupa politikalarını terketmek zorunda kaldı. Bu yüzden ABD, Arupa’nın nükleer anlaşmadan çıkması için elinden geleni yapıyor" dedi.

Bakan Zarif ayrıca, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik Birleşmiş Milletler yaptırımlarının yeniden devreye girmesini sağlayacak İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletmemeleri halinde, Avrupa ülkelerini, ithal araçlara yüzde 25'lik tarife uygulamakla tehdit ettiğini hatırlattı.