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28 Ocak 2020 - 20:27

Suriye ordusu, İdlib'in en büyük ilçesi Maarat el Numan'ı ele geçirdi

Suriye ordusu, İdlib'in en büyük ilçesi Maarat el Numan'ı ele geçirdi

İdlib'deki operasyonlarını sürdüren Suriye ordusunun, büyük bir stratejik önem taşıyan, kentin en büyük ilçesi durumundaki Maarat el Numan'da kontrolü sağladığı belirtildi.

Sputnik'e konuşan bir askeri kaynak, Suriye hükümet güçlerinin İdlib'in güneyindeki stratejik öneme sahip Maarat el Numan'ı kontrolü altına aldığını söyledi.

Kaynak, "Suriyeli birlikler, Maarat el Numan'daki mevzilerde tahkimat yapmaya başladı. İstihkam birlikleri de, mayın arama çalışmaları yürütüyor" dedi.

İdlib'in en büyük ilçesi olan Maarat el Numan, Hama-Halep karayolunun kesişme noktasında bulunması ve İdlib'in güneyindeki teröristlerin en büyük kalelerinden biri olması nedeniyle stratejik önem taşıyor. 

News Code 1884170

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