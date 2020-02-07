İran, Türkiye ve Suriye arasında arabuluculuğa hazır

İRNA'nın bildirdiğine göre Mecid Taht Revançi İdlib ile ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin oturumunda söz konusu ilin durumunun vahim olduğuna işaretle krizin kontrol dışı çıkmasını engellemek gerektiğini söyledi.

Taht Revançi, İdlib'de terörizm ile mücadeleye vurgu yaparak operasyonların sivilleri en fazla koruyarak gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.

Yakın bir gelecekte Tahran'da düzenlenecek olan Astana süreci oturumunun Suriye'nin durumunu ele almak için en iyi fırsat olduğuna işaret eden Taht Revançi, teröristlere İdlib'deki konumlarını güçlendirmelerine ve bu ilin teröristlerin güvenli sığınağı olmasına, böylece daha çok sivili öldürerek yine onların bir çoğunu rehin almalarına izin vermemek gerektiğini ifade etti.

Taht Revançi, uluslararası toplumun tamamen uyanık olarak koruma konusunda siviller ve teröristlerin yer değiştirilmemesine dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

İran'ın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi ayrıca halihazırda İdlib'deki durumun sadece siyasi yollardan çözülebileceğini belirterek tüm tarafların Suriye'nin milli egemenliği, toprak bütünlüğü, vahdeti ve siyasi bağımsızlığına saygı duyması gerektiğine vurgu yaptı.