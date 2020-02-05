Suriye: Türk güçlerin topraklarımızda bulunması meşru değil

Suriye Arap Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türk güçlerin ülke topraklarında bulunmasının gayri meşru ve açık bir saldırganlık eylemi olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Sözkonusu güçlerin bölgede çalışan birliklerimize herhangi bir saldırısı halinde anında karşılık vermeye hazırız" vurgu yapıldı.

İdlib’tek silahlılara sivillerin canlarını korumak amacıyla silahı bırakmak isteyenlere son fırsat sunan Suriye Arap Ordusu, toprakları koruma ve İdlib’in tırmandırmayı azaltma bölgesindeki sivillere saldırıp Serakib kenti ve Tel Tufan bölgesinde rehine ve canlı kalkan olarak kullanmaya çalışan teröristleri imha etmekteki ulusal görevini yerine getirmeye devam ettiğini vurguladı.

Kaynak: SANA