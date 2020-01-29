Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Moskova'ya tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal ziyaretinden dönüşünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Suriye ordusunun İdlib'e yönelik askeri harekatı nedeniyle Rusya'ya tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya ile gerek Soçi gerek Astana'da bazı görüşmeler, anlaşmalar oldu. Bu anlaşmalara Rusya'nın sadık kalması halinde biz de aynı sadakatle yola devam ederiz. Şu an itibarıyla maalesef Rusya, Astana'ya da Soçi'ye de sadık değil" dedi.

Suriye ordusu İdlib’deki ilerleyişini sürdürüyor. Suriye birliklerinin stratejik önem taşıyan Maaret el Numan kasabasına girerek kontrolü ele geçirdiği belirtiliyor.