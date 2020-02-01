İstanbul'da "İran Kültür Haftası" düzenlenecek

İstanbul'da, İran'ın geleneksel el sanatlarını tanıtmak amacıyla "İran Kültür Haftası" etkinliği düzenlenecek.

Etkinlik, Maltepe Belediyesi ev sahipliğinde 6-9 Şubat tarihlerinde Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

İran İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ataşesi Kourosh Moghtaderi, bu etkinliğin İslam Devrimi'nin 41. zafer yıldönümü münasebetiyle yapılacağını ifade ederek, "İran el sanatlarına odaklanan bu etkinlikte sanatçılarımız İran kültürünü ve sanatını tanıtmak için sanat eserlerini sunacak" dedi.

Etkinlik kapsamında, dünya sinemasında adını duyuran İran sinema filmlerinden örnekler gösterilecek.