  1. Kültür
6 Haz 2020 11:23

Tahran'da Dede Korkut Hikayeleri şöleni

Tahran'da Dede Korkut Hikayeleri şöleni

Bugün Tahran'daki İşrak Kültür Merkezi'nin ev sahipliğinde İran Âşıklar Derneği tarafından Dede Korkut Hikayeleri etkinliği düzenlenecek.

Bugün Tahran'daki İşrak Kültür Merkezi'nin ev sahipliğinde İran Âşıklar Derneği tarafından Dede Korkut Hikayeleri etkinliği düzenlenecek.

İran Âşıklar Derneği Başkanı Âşık Selçuk Şahbazi, bu etkinlikte Dede Korkut Hikayeleri'nden Dirse Han Oğlu Boğaç Han Destanı'nın sanatseverlere sunulacağını duyurdu.

Âşık Şahbazi, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni'nde de İran'ı temsil etmiştir.

Dede Korkut eseri, Oğuz Türklerinin bilinen en eski epik destansı hikayeleridir.

News Code 1886940

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