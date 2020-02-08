Tahran Kitap Fuarı'nda ilk defa Türkçe kitaplar sergilenecek

Her yıl İran’ın başkenti Tahran'da düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı'nda bu sene Farsça'dan Türkçe'ye kazandırılan eserler de sergilenecek.

33. Uluslararası Tahran Kitap Fuarı Müdürü Şiva Vekil Nesliyan yaptığı açıklamada, bu sene Türkiye fuarın onur konuğu olmasıyla birlikte Farsça'dan Türkçe'ye çevirilerek Türkiye'de basılan eserlerin ilk defa fuarda yer alacağını söyledi.

Başkent Tahran’da her yıl Nisan ayının sonlarında düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı için çeşitli ülkeler arasından özel konuklar seçiliyor. Bu yıl düzenlenecek 33. Kitap Fuarı'nın özel konuğu ise Türkiye seçildi.

Farklı ülkelerin katıldığı Uluslararası Tahran Kitap Fuarı'nın daha önceki özel konukları Umman, Afganistan, İtalya, Rusya ve Çin olarak belirlenmişti. Her yıl İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarını farklı ülkelerden 5 milyondan fazla kitapsever ve kitap hayranı ziyaret etmekte.