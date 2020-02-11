Katar Emiri, İran İslam Devrimi'nin zafer yıldönümünü kutladı

Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Tani, İslam Devrimi'nin 41. zafer yıldönümü dolayısıyla İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye bir mektup gönderdi.

Katar Emiri kaleme aldığı mektupta, İslam Devrimi'nin 41'inci zafer yıldönümünü kutladı.