Zarif: Sahip olduğumuz her şey halktandır

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran’da İslam Devrimi zaferinin 41. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşlere katıldı.

Zarif, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bizim sahip olduğumuz her şey halkımızdandır. Halk, İran İslam Cumhuriyeti’nin temel gücüdür.” dedi.

Cevad Zarif ayrıca, “Düşmanlarımız 41 yıl boyunca yanlış yaparak hala İran halkını tanımamıştır. Onlar 41 yıldır İran İslam Cumhuriyeti’ne baskı yaparak halkı İslam Devrimi’nden uzaklaştırmaya çalışıyor” ifadelerinde bulundu.

İran milletinin büyük coşkuyla 3 Ocak’ta ABD tarafından şehit düşen Korgeneral Kasım Süleymani’nin cenaze törenine katıldığını hatırlatan Zarif, “ ABD’liler bundan ders almalıdır. Çünkü Şehit Korgeneral Süleymani için yapılan cenaze töreni, ABD’yi terörist ilan etmek için genel bir referandumdu” diye konuştu.