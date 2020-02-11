İslam Devrimi 41. zafer yıldönümü IKBY'de kutlandı

İslam Devrimi’nin 41. zafer yıldönümü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’in katılımıyla İran’ın Erbil Başkonsolosu’nda kutlandı.

Törene, Irak’ın Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani’nin temsilcisi, Kürdistan Bölgesel Yönetimi Parlamentosu temsilcileri, Kürdistan Yurtseverler Birliği ve diğer partilerin üst düzey yetkilileri katıldı.

Törende ayrıca 3 Ocak'ta Bağdat'ta ABD tarafından şehit düşen Korgeneral Kasım Süleymeni ile Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis ve diğer direniş şehitleri anıldı.