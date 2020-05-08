Türkiye'de koronavirüs kaynaklı vefat sayısı 3689'a yükseldi

Türkiye Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili olarak yeni bir tablo yayınladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 48 artarak 3 bin 689'a ulaştı.

Bugün yapılan test sayısı 33 bin 687 olarak açıklandı. Bunun sonucunda 1848 kişiye tanı kondu ve virüse yakalananların sayısı 135 bin 569 olarak belirlendi. Virüs nedeniyle gördüğü tedavi sonrası iyileşenlerin sayısı da 3 bin 412 artarak 86 bin 396'ya yükseldi.