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8 May 2020 13:41

Kazakistan’da koronavirüs vaka sayısı 5 bine yaklaştı

Kazakistan’da koronavirüs vaka sayısı 5 bine yaklaştı

Kazakistan Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs vaka sayısının 4690’a çıktığını ve iyileşen hasta sayısının ise 1518’e yükseldiğini açıkladı.

"Kazakistan.kz" sitesinin Sağlık Bakanlığının son verilerine dayandırdığı habere göre, ülkede koronavirüs vaka sayısının 4690’a çıktığı ve iyileşen hasta sayısının ise 1518’e yükseldiği açıklandı.

Bakanlık, Pavlador’da bugün 1963 doğumlu erkek bir hastanın hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının 31’e çıktığını duyurdu.

Ülkede 16 mart-15 Nisan tarihleri arasında ilan edilen ve ikinci kez uzatılan olağanüstü hal 11 Mayıs’a kadar devam edecek.

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

News Code 1886318

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