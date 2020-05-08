Kazakistan’da koronavirüs vaka sayısı 5 bine yaklaştı

"Kazakistan.kz" sitesinin Sağlık Bakanlığının son verilerine dayandırdığı habere göre, ülkede koronavirüs vaka sayısının 4690’a çıktığı ve iyileşen hasta sayısının ise 1518’e yükseldiği açıklandı.

Bakanlık, Pavlador’da bugün 1963 doğumlu erkek bir hastanın hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının 31’e çıktığını duyurdu.

Ülkede 16 mart-15 Nisan tarihleri arasında ilan edilen ve ikinci kez uzatılan olağanüstü hal 11 Mayıs’a kadar devam edecek.

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.