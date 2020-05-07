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7 May 2020 10:22

Dünyada iyileşen koronavirüs hastası sayısı 1 milyon 300 bini geçti

Dünyada iyileşen koronavirüs hastası sayısı 1 milyon 300 bini geçti

Dünya genelinde kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 1 milyon 300 bini geçti.

TRT Habere göre, kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 1 milyon 302 bin 995 kişi, hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (213 bin 84), İspanya (159 bin 359), Almanya (139 bin), İtalya (93 bin 245), İran (81 bin 587) ve Türkiye (78 bin 202) oldu.

Çin'de ortaya çıkan salgın 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Dünya genelinde kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 822 bin 951'e ulaşırken, virüs nedeniyle 265 bin 84 kişi hayatını kaybetti.

News Code 1886300

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