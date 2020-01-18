İstanbul'da “İran Film Günleri” etkinliği başladı

İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ataşeliği ile Beyoğlu Belediyesinin ortaklığıyla düzenlenen “İran Film Günleri” adlı etkinliğin açılş töreni dün İstanbul’da gerçekleşti.

Açılış töreninde konuşma yapan İran İstanbul Başkonsolosu Cevad Mabudi Far, İran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Mabudi Far, “Türk halkının özellikle Türk sinemaseverlerin İran sinemasına ilgili göstediğinin farkındayız, bunun için bu etkinliği İstanbul'da düzenlemeye karar verdik” dedi.

İran Film Günleri etkinliği kapsamında 9 eserin Türkçe altyazı ile gösterileceğini belirten Mabudi Far, “Umarım bu etkinlik iki ülke halklarına birbirlerinin kültürünü daha fazla tanıma fırsatını sağlar” ifadesini kullandı.

Törende Türk tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı da Farsça konuşma yaparak, İran sinemasını çok sevdiklerini söyledi.

Program kapsamında son dönemin ödüllü ve İran’da büyük gişe başarısı yakalamış 9 filmi seyircilerin beğenisine sunulacak.

Programda İranlı yönetmen ve senarist Rıza Mirkerimi’nin “Bugün”, Behruz Afkhami’nin “Azerşahduh, Perviz ve Diğerleri”, Kemal Tebrizi’nin “Hayalin Tatlı Tadı”, İbrahim Hatemikia’nin “Koruma”, Hasan Barzide’nin “Mezar Şerif”, Abolhassan Davoodi’nin “Deli Yüz”, Narges Abyar’ın “Künye 143”, Kiyumers Pur Ahmed’in “Ayakkabılarım Nerede?”, Davud Bidel’in “Bir Zamanlar Aşk ve İhanet” filmleri seyircilerin beğenisine sunulacak.

Etkinlik kapsamında ayrıca 18 Ocak’ta İran sineması üstüne bir panel de düzenlenecek. Moderatörlüğünü çevirmen ve yönetmen Farhad Eivazi’nin üstleneceği panelde, İran’dan gelen yönetmen Abolhassan Davoodi ve yönetmen Faysal Soysal konuşmacı olarak yer alacak.