Hindistan, Çin sınırına füze savunma sistemi konuşlandırdı

Times of India gazetesindeki habere göre, yetkililer, Çin savaş uçağı ve helikopterlerinin yol açacağı bir sorunun önlenmesi için bölgeye Hindistan ordusunun savunma sistemlerinin yerleştirildiğini belirtti.

Hindistan’ın adımı, Çin’in, iki ülke arasındaki Fiili Kontrol Hattı (LAC) boyunca savaş uçağı ve helikopterlerinin faaliyetlerini artırmasının ardından geldi.

"Akash (Gökyüzü)” isimli orta menzilli karadan havaya füze savunma sistemi yerli olarak Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü (DRDO) tarafından geliştirildi.

Kaynak: Cumhuriyet