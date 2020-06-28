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28 Haz 2020 11:12

Hindistan, Çin sınırına füze savunma sistemi konuşlandırdı

Hindistan, Çin sınırına füze savunma sistemi konuşlandırdı

Hindistan, Çin ile yaşanan sınır çatışmasının ardından Himalaya Dağları’ndaki Ladakh’a karadan havaya füze savunma sistemi yerleştirdi.

Times of India gazetesindeki habere göre, yetkililer, Çin savaş uçağı ve helikopterlerinin yol açacağı bir sorunun önlenmesi için bölgeye Hindistan ordusunun savunma sistemlerinin yerleştirildiğini belirtti.

Hindistan’ın adımı, Çin’in, iki ülke arasındaki Fiili Kontrol Hattı (LAC) boyunca savaş uçağı ve helikopterlerinin faaliyetlerini artırmasının ardından geldi.

"Akash (Gökyüzü)” isimli orta menzilli karadan havaya füze savunma sistemi yerli olarak Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü (DRDO) tarafından geliştirildi.

Kaynak: Cumhuriyet

News Code 1887418

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