Hindistan'da casusluk suçlamasıyla yakalanan güvercin serbest bırakıldı!

Hindistan'da casusluk suçlamasıyla yakalanan güvercin, yürütülen soruşturmanın ardından iddianın asılsız olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı.

Keşmir bölgesinde çalışan Hint emniyet görevlisi Shailendra Mishra, cuma günü yaptığı açıklamada, "Şüpheli bir olguya rastlanmadığı için güvercin dün serbest bırakıldı" dedi.

Pakistanlı bir balıkçıya ait olan güvercin, geçtiğimiz günlerde Keşmir bölgesinde bir köyde bulunmuş ve yakalanmıştı. Balıkçı Habibullah, kuşunun ayağındaki sayıların bölgedeki militan gruplara gönderilen gizli bir mesaj değil, kendi telefon numarası olduğunu söyledi.

Reuters'a konuşan Habibullah, "O sadece masum bir kuş" diyerek güvercinin yarışmalara katıldığını açıkladı.

Pakistan ve Hindistan arasındaki tartışmalı Keşmir bölgesinde güvercin yarışları oldukça yaygın. İki tarafın köylerinde de düzenlenen yarışmalarda güvercinlerin zaman zaman kaçması ise normal karşılanıyor.

2016 yılında ise bir güvercin, bacağında Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye yönelik tehdit mesajının bulunmasının ardından polis gözetimine alınmıştı.

Kaynak: Euronews