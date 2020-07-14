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14 Tem 2020 14:04

ABD savaş gemisindeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

ABD savaş gemisindeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

ABD Donanmasına ait USS Bonhomme Richard adlı savaş gemisinde çıkan büyük yangını söndürme çalışmaları ikinci günde devam ediyor.

ABD’nin California eyaletine bağlı San Diego kentindeki deniz üssünde bulunan USS Bonhomme Richard’ın isimli savaş gemisindeki yangın söndürme çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

Amiral Philip Sobeck sabaha karşı düzenlediği basın toplantısında alevlerin geminin büyük bir kısmına yayıldığını söyledi.

Geminin onarılabilecek kadar yanıp yanmadığı sorusuna ise "kurtarabileceğimizden ümitliyiz, ama bunun değerlendirmesini yangını söndürdüğümüzde yapabiliriz" cevabını verdi.

Dün geminin yük ambarında büyük bir patlamanın ardından çıkan yangında gemideki 160 personel tahliye edilmiş, çıkan yangında en az 57 kişi yaralanmıştı.

TRT Haber

News Code 1887789

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