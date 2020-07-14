Amerikan savaş gemisinde çıkan yangında yaralıların sayısı arttı

ABD Deniz Yüzey Kuvvetleri Pasifik Filosu Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Mike Raney, amfibi taarruz gemisinde çıkan yangına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Raney, açıklamasında, geminin California eyaletine bağlı San Diego kentindeki askeri limanda olduğunu ve kısa bir süre önce bakım ve onarıma alındığı belirtti.

Yaklaşık bin mürettabat kapasitesine sahip gemide hafta sonu olması nedeniyle yangın esnasında sadece 160 mürettebatın olduğunu kaydeden Mike Raney, hafif şekilde yaralanan 4 sivil ile 17 mürettebatın hastaneye nakledildiğini ifade etti. Daha sonra bu sayı 57'ye yükseldi.

Mühimmatın olmadığı belirtilen savaş gemisindeki 3.7 milyon litre yakıtın risk oluşturmayacak kadar derinde olduğu kaydedildi.

Alevlerin sardığı geminin etrafındaki USS Fitzgerald ve USS Russell adlı diğer savaş gemileri bölgeden uzaklaştırıldı.

Olayın sebebi henüz belirlenemezken, San Diego sahil güvenlik ve itfaiye ekiplerinin yangın çalışmaları sürüyor. Yangının boyutundan dolayı savaş gemisindeki hasarın da büyük olacağı bekleniyor.

Kaynak: Euronews