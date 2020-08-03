  1. Toplum
3 Ağu 2020 09:53

İzmir'deki orman yangınında boşaltılan bir site yandı

İzmir'deki orman yangınında boşaltılan bir site yandı

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını sebebiyle tahliye edilen bir site yandı.

İlçede dün çıkan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangın, yakın konumda bulunan Çile köyü mevkiindeki ormanlık alanda rüzgarla birlikte etkisini artırdı.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, sahil kenarında bulunan Özdere İzmir Caddesi'ne kadar ilerledi.

Sahil kenarında bulunan Özdere İzmir Caddesi'ne yakın ve akşam saatlerinde boşaltılan Koru Sitesi'ne alevler ulaştı.

Jandarma ekipleri yollarda güvenlik önlemleri aldı. 

Sitede bulunan 79 hane ekiplerce akşam saatlerinde yangının sıçrama ihtimaline karşı boşaltılmıştı.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1888213

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 0 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler