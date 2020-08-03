İzmir'deki orman yangınında boşaltılan bir site yandı

İlçede dün çıkan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangın, yakın konumda bulunan Çile köyü mevkiindeki ormanlık alanda rüzgarla birlikte etkisini artırdı.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın, sahil kenarında bulunan Özdere İzmir Caddesi'ne kadar ilerledi.
Sahil kenarında bulunan Özdere İzmir Caddesi'ne yakın ve akşam saatlerinde boşaltılan Koru Sitesi'ne alevler ulaştı.
Jandarma ekipleri yollarda güvenlik önlemleri aldı.
Sitede bulunan 79 hane ekiplerce akşam saatlerinde yangının sıçrama ihtimaline karşı boşaltılmıştı.
Kaynak: TRT Haber
yorumunuz