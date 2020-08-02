Velayeti'den Pompeo'ya Ayasofya tepkisi

İran İslam Devrimi Lideri Uluslararası İlişkiler Danışmanı ve Dünya İslami Uyanış Kurultayı Genel Sekreteri Ali Ekber Velayeti, dün gece konuk olduğu bir devlet televizyonu kanalında, Türkiye’nin Ayasofya kararına dair açıklamalarda bulundu.

Velayeti, Fatih Sultan Mehmet tarafından feth edilen Ayasofya'nın Türkiye’nin en önemli camilerinden biri olduğunu belirterek, "Erdoğan'ın Ayasofya kararından sonra tüm Hıristiyan dünyası ayağa kalkarak Ayasofya'nın statüsünün müzaden camiye değiştirilmesini eleştirdiler ve 'Eğer öyleyse, 1942'den önceki tüm müzeler camiler ve kiliselere dönüştürülmeli' dediler." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ayasofya açıklamasına tepki gösteren Velayeti, “Pompeo’nun başka bir emiri yok mu? Ataları tüm dünya müzelerini kiliselere dönüştürdü. Endülüs yenilgisinden sonra ellerinden geldiğince kadar kilise yaptılar. 500 yıllık tarihi yapısı olan Ayasofya kıyamete dek cami olarak kalacaktır. Türk halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu kararı için minnettardır" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’ye yaptığı ziyaret sırasında bir camide namaz kıldığını anlatan Velayeti, "Namaz saatinde camilerin nasıl dolduğunu bizzat yakından tanıklık ettim. Türk halkı gerçek İslam'a bağlı ve Şii büyüklerine saygı duyuyor." açıklamasını yaptı.

"Bir defasında Erdoğan, Aşura münasebeti ile ilgili yaptığı konuşmada Hz. İmam Hasan ve Hüseyin'in (a.s) önemli bir hadisine değindi. Bu, Türk halkının İslam ve Şii mezhebine büyük ilgi gösterdiğine işaret ediyor." diyen Velayeti sözlerine şöye devam etti:

"1914'e kadar Türkiye İslam dünyasında Sünnilerin merkeziydi. Ama İngilizler ve Fransızlar komplo planı ile ülkeyi parçalamak istediler. Herşeye rağmen Türkiye’deki Şiiler İslam’dan kopmadılar. Ayasofya’nın camiye çevirildikten sonra caminin içi ve hatta çevresindeki sokaklar halkla doldu”

Bunlara ilave olarak Velayeti, son günlerde Dünya İslami Uyanış Kurultayı Genel Sekreterliği'nin Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin bir bildiri yayınladığını ve Türkçe nüshasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduğunu kaydetti.

Söz konusu bildiride Ayasofya'nın ibadete açılmasının takdir edilecek bir adım olduğu belirtilmişti.