Kahire: Türkiye, Mısır'ın egemenlik haklarını ihlal ediyor

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye tarafından yayımlanan yeni Navtex'in (Yazılı Seyir Uyarı Sistemi), Mısır'ın münhasır ekonomik bölgesiyle çakıştığı ve "Mısır'ın egemenlik haklarına bir ihlal ve saldırı" teşkil ettiği ifade edildi.

Bakanlık konuya ilişkin detay vermezken, potansiyel ihlalin Türkiye'nin uyarısındaki sekizinci noktadan kaynaklandığını belirtti.

Sismik araştırmalar, hidrokarbon arama çalışmaları için yapılan hazırlıkların bir parçası olarak biliniyor.

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi (SHOD) Başkanlığı 28 Temmuz'da internet sitesinde seyir duyurusu yayınlamıştı.

SHOD Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda, R/V Barbaros Hayrettin Paşa, M/V Tanux-1 ve R/V Apollo Moon isimli gemilerin, 28 Temmuz - 18 Eylül tarihlerinde Doğu Akdeniz'de bildirilen sahalarda sismik çalışmalar yapacağı belirtilmişti.

Türkiye'nın Doğu Akdeniz'e sismik arama gemisi gönderme planlarına Avrupa Birliği, Yunanistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden de uyarı gelmişti.

Kaynak: Euronews