  1. Azerbaycan
2 Ağu 2020 14:55

Türkiye ve Azerbaycan tatbikat provası yaptı

Türkiye ve Azerbaycan tatbikat provası yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı hazırlıkları kapsamında atışsız tatbikat provaları yapıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı hazırlıkları kapsamında mekanize unsurların, keskin nişancı, adestim, komando kolları ve atak helikopterinin katılımı ile atışsız tatbikat provaları yapıldığını bildirdi.

Azerbaycan-Türkiye arasında gerçekleştirilen tatbikatın eş zamanlı olarak devam ettiği açıklanmıştı.

Tatbikata her iki ülkeden hem hava hem de kara kuvvetleri katılıyor.

Hava kuvvetlerinin tatbikatı Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: Aydınlık

News Code 1888202

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