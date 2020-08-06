Ayetullah Sistani ofisinden Beyrut'taki patlama ile ilgili açıklama

Bağdat al-youm’un haberine göre, Irak'ta Şii Müslümanların büyük dini mercii Ayetullah Ali es-Sistani’nin ofisi Lübnan’ın başkenti Beyrut’un liman bölgesinde meydana gelen patlama nedeniyle bir bildiri yayınladı.

Ayetullah Ali es-Sistani’nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Beyrut limanında meydana gelen, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan ve ağır hasarlara yol açan patlamadan dolayı derin üzüntü duyduğumuzu ilan ediyoruz.

Yüce Allah’tan Lübnan halkı için başsağlığı, hayatını kaybedenlerin aileleri için sabır ve yaralılar için de acil şifalar diliyoruz.”

Açıklamada ayrıca dünyadaki tüm insanların bu acı verici olayı atlatmak için Lübnan halkıyla dayanışma içerisinde olması istenildi.