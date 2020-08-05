İslam Devrimi Lideri'nden Lübnan halkına taziye mesajı

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Beyrut'ta meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasına neden olan patlama nedeniyle bir taziye mesajı yayınladı.

KHAMENEI.IR sitesinin Twitter hesabından yayınlanan İslam Devrimi Lideri'nin mesajı şöyle:

"Beyrut limanında meydana gelen, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasına neden olan ve büyük hasarlara yol açan patlama nedeniyle aziz Lübnanlı vatandaşlara başsağlığı diliyoruz. Onların yanındayız. Bu olay karşısında sabır, Lübnan'ın onurlu tarihinin altın yaprağı olacak."