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5 Ağu 2020 14:47

Çavuşoğlu:

Beyrut'taki patlamada yaralanan Türk vatandaşlarının sayısı 6'ya yükseldi

Beyrut'taki patlamada yaralanan Türk vatandaşlarının sayısı 6'ya yükseldi

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün yaşanan patlamada yaralanan Türk vatandaşlarının sayısının 6'ya çıktığını açıkladı.

T24'te yer alan habere göre, Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Lübnan’daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6’ya yükseldi. 5’i hafif yaralı, ameliyat olan bir vatandaşımızın da durumu iyiye gidiyor. Aileleriyle de iletişim halindeyiz." dedi.

Beyrut'ta dün meydana gelen patlamada 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 4 binden fazla yaralanın olduğu belirtildi. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun patlamaya, altı yıldır liman bölgesinde yeterli güvenlik önlemi alınmadan tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söyledi

News Code 1888282

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