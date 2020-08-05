Beyrut'taki patlamada yaralanan Türk vatandaşlarının sayısı 6'ya yükseldi

T24'te yer alan habere göre, Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Lübnan’daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6’ya yükseldi. 5’i hafif yaralı, ameliyat olan bir vatandaşımızın da durumu iyiye gidiyor. Aileleriyle de iletişim halindeyiz." dedi.

Beyrut'ta dün meydana gelen patlamada 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 4 binden fazla yaralanın olduğu belirtildi. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun patlamaya, altı yıldır liman bölgesinde yeterli güvenlik önlemi alınmadan tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söyledi