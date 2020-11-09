  1. Ekonomi
9 Kas 2020 15:00

İran: Türkiye ile doğalgaz sözleşmesinin uzatılması gündemde

İran: Türkiye ile doğalgaz sözleşmesinin uzatılması gündemde

İran Petrol Bakan Yardımcısı Hasan Montazar Torbati, “Yakın gelecekte doğalgaz sözleşmesinin uzatılması için Türkiye ile görüşmeler başlatılacak.” dedi.

İran Petrol Bakan Yardımcısı Hasan Montazar Torbati, Fars eyaletinde düzenlenen toplu açılış töreninde basın mensuplarına yaptığı açıklamada Türkiye'ye doğalgaz ihracatına ilişkin, "Mevcut sözleşme kapsamında bu ülkeye doğalgaz ihracatı yapılıyor. Karadeniz'de bulunan yeni doğalgaz rezervi iki ülkenin sözleşmesine gölge düşüremez. Bu, Türkiye'nin ihtiyaçları ile karşılaştırıldığında önemli bir rakam değil. Yakın gelecekte doğalgaz sözleşmesinin uzatılması için Türkiye ile görüşmeler başlatılacak." dedi.

Afganistan’a gaz ihracatına dair Montazar Torbati, "Bunun taslağı hazırlandı ve diplomatik yazışmalar devam ediyor. Projeyi özel sektörün yürütmesi lazım ama biz gerekli altyapıyı hazırladık." ifadesini kullandı.

News Code 1890302

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