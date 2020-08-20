Ruhani: Savunma gücümüz komşularımızın çıkarınadır

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Savunma Bakanlığı’nın ürettiği yerli yapım projelerinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, seyir füzesinin önemine değinerek, “Seyir füzeleri bizim için özel bir önem taşıyor. Bir zamanlar balistik ve karadan karaya füzeler, saldırı ve savunma alanında büyük bir güç olarak görülüyordu, ancak gün geçtikçe balistik füzeler daha az önem taşıyarak seyir füzelerinin önemi artıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, “Seyir füzesinin sahip olduğu birçok avantaj nedeniyle tüm gücümüzle bu füzelerin üzerine odaklanmalıyız. Bugün üretim ve kendi kendine yeterlilik alanında kayda değer ilerlemeler elde ettimiz açıktır. İki yıldan daha kısa bir sürede, stratejik açıdan önemli olan bir deniz füzesinin menzilini üç katına çıkarabildik” ifadelerinde bulundu.

“Bu süreci kara tabanlı ve havadan atılan seyir füzelerinde de sürdürmeliyiz” diyen Ruhani sözlerine şöyle devam etti:

“Bizim saldırı stratejimiz yok ve bir yeri işgal etmek ya da bir millete zarar vermek istemiyoruz. Komşularımız savunma gücümüzün onların çıkarına olduğundan emin olmalıdır. Biz savunma gücümüzü dostlarımızın yararına kullanacağız.”