İran-Türkmenistan uçak seferleri yeniden başlıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan İran Havayolları Şirketi’nin (Iran Air) Aşkabat seferleri yakın gelecekte yeniden başlayacak.

​İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Turec Dehgani Zengene, Kuzey Horasan eyaletindeki Bocnurd Havalimanı'nın yurt dışı uçuşlarına dair yaptığı açıklamada, "İran Havayolları Şirketi’nin (Iran Air) yurt dışı uçuşları gündemde. Ticari ve teknik çalışmaları tamamlandıktan sonra Bocnurd-Aşkabat seferleri bu şirket tarafından yeniden gerçekleştirilecek." dedi.