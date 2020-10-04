Türkmenistan'da 2020 güz dönemi Farsça dersleri başladı

İran kültürünü, tarihini, sanatını, edebiyatını tanıtmak ve yabancılara Farsça öğretmek amacıyla çalışmalarını sürdüren İran'ın Aşkabat Kültür Ataşeliği'nin güz dönemi Farsça kursları başladı.

İran Aşkabat Büyükelçisi Abbas Erbab Halis, elçilikte düzenlenen "Turizm ve Geleneksel El Sanatları Sergisi"nin kapanış töreninde konuştu.

Fars dilinin önemine değinen Erbab Halis, "Hafız, Sa'adi Şirazi ve Ferdevsi gibi büyük İranlı şairlerin eserleri dünyanın önde gelen düşünürlerine ilham verir." dedi.

Erbab Halis,"İki komşu ülke olarak, kültür dahil tüm alanlarda iyi ilişkiler geliştirebilmemiz için birbirimizin dilini tanımamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

İran Kültür Ateşesi Rıza Haniyan da törende yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Farsça öğretimi, İran Kültür Ataşeliği'nin Türkmenistan'daki ana faaliyetlerinden biridir ve bu kurslar Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhamedov'un komşu ülkeler arasındaki kültürel ilişkilere yaptığı vurguyla yürütülmektedir."

İranlı temsilci, "Türkmenistan ile birlikte yürüttüğümüz çeşitli kültürel etkinliklerle, ortak kültür mirasına sahip iki komşu ülke arasında daha fazla kültürel bağlar sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.