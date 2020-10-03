​İran'dan 'Tahran-İstanbul uçak seferleri' açıklaması

​İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Turec Dehgani Zengene, Tahran-İstanbul uçak seferlerinin durdurulmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Katıldığı bir radyo programında konuşan Dehgani Zengene, Türkiye Sağlık Bakanlığının talimatı doğrultusunda, iki ülke arasındaki tüm uçuşların yarından itibaren 1 Kasım tarihine kadar durdurulduğunu söyledi.

Dehgani Zengene, konuyu takip ettiklerini belirterek, uşuçların yakın gelecekte sağlık protokollerine uygun olarak yeniden başlamasını temenni etti.