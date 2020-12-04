Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Ruhani: İran ekonomik savaşta en iyi şekilde direndi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dün Enerji Bakanlığı’nın ulusal projelerinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, İran üzerindeki yaptırımlara ve ekonomik savaşa değinerek, “Bu savaş 8 yıllık İran-Irak savaşından çok daha kötü. O askeri bir savaştı ama bu ekonomik, politik ve psikolojik bir savaştır. Dünyada hiç kimse İran’ın bu üç yıl içinde çok iyi direneceğini düşünmüyordu” dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, “Bu üç yılda su, elektrik ve doğalgaza yönelik yaptırımlar kesilmedi; benzin ithal etmemize gerek kalmadı aksine benzin ihracatı yapıyoruz. Demiryolu, kara yolu ve liman sektöründe büyük gelişmeler oldu. Sağlık alanında ve hastane kurmak için de iyi adımlar atıldı. Biz yaptırımları geçtiğimiz yıl kontrol ettik ve ekonomik büyümemiz pozitif oldu” ifadelerinde bulundu.

İran ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler geliştiriliyor

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Türkiye’nin yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile telefonda görüştü.

Görüşmede Lütfi Elvan’ın Türkiye’nin yeni Hazine ve Maliye Bakanı olarak seçilmesini tebrik eden Vaizi, Tahran ve Ankara’nın farklı alanlardaki işbirliklerinin devam etmesini temenni etti.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Vaizi, “Ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin önündeki engeller kaldırılarak, Tahran-Ankara ilişkileri daha da geliştirilebilir. İran ve Türkiye özel sektörünün ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde etkin rol oynadığı için iki ülkenin bu sektördeki yatırımlarının desteklenmesi gerekiyor” dedi.

Vaizi, iki ülkenin ortak ekonomik komisyonlarının ekonomik ilişkilerin geliştirilmesindeki rolünün önemine değinerek, “Ortak ekonomik komisyonunun çabalarıyla İran-Türkiye ilişkileri bölgedeki iki komşu ve dost ülke arasında bir ilişki modeli haline gelebilir” ifadelerinde bulundu.

Türkiye’nin yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi seviyede olduğunu belirtti.

Lütfi Elvan ayrıca, Türkiye ile İran arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek için elinden geleni yapacağını bildirdi.

İran'da COVID-19 kaynaklı günlük vefat sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 358 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 13 bin 922 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 49 bin 348'e, vaka sayısının da 1 milyon 3 bin 494'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 824'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 699 bin 315'e ulaştığı bilgisini verdi.

Ruhani ile Erdoğan bölgedeki son gelişmeleri görüştü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türk yetkililerin Mohsen Fahrizade suikastının ardından İran’a başsağlığı dilemeleri ve bu terör saldırısının Ankara tarafından kınanması nedeniyle şükranlarını ileten Ruhani, “Bizim için bu terör saldırısını kimlerin nasıl planladığı açıktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, nükleer bilimci Mohsen Fahrizade’nin son aylarda en çok zamanını koronavirüsle mücadele ve Kovid-19 teşhis kitleri üretimi üzerinde sarfettiğini belirterek, “Bu bilim insanına yönelik düzenlenen terör saldırısı büyük bir cinayet ve insanlık dışı bir eylemdir” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı seçilen Joe Biden’in nükleer anlaşmaya dönme konusundaki açıklamalarına da değinen Ruhani, “Defalarca belirttiğimiz gibi eğer karşı taraflar anlaşmadaki taahhütlerine bağlı kalırlarsa biz de yükümlüküklerimizi yerine getireceğiz” dedi.