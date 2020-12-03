İran'ın güller ve şairler şehrindeki 'Hafıziye'

Şiraz, köklü geçmişinde Zend hanedanına kuruluşundan yıkılışına kadar başkentlik etmiş bir şehir. Bu özelliğinden dolayı zamanla şehirde sanat ve debiyat özellikle şiir çok gelişmiş ve ‘şairler şehri’ unvanını almıştır. Bu unvanı almasında şüphesiz İran edebiyatının iki büyük şairi Sadi Şirazi ve Hafız’ın bu şehirde yetişmesi önemli bir yer tutar.

Bostan ve Gülistan eserlerinin sahibi Şeyh Sadi ve Hafız-ı Şirazi gibi büyük şairlere ev sahipliği yapan Şiraz şehri, aynı zamanda tarihin en eski kentleri arasında yer alıyor.

Aşıklar ve şairler şehri olarak bilinen Şiraz kültür ve medeniyet, iklim ve doğal güzellikler açısından İran’da turistlerin gözde mekanlarından biridir.

Bu yazıda kısaca Şiraz’daki Hafıziye ya da 8.yüzyılın büyük şairi Hafız’ın Anıtı’nı tanıtacağız.

Sadece İran edebiyatının değil İslam dünyasında önemli bir ismi olan Hafız-ı Şirazi için yapılan anıt özenle dekore edilmiş bir mimariye sahip. Hafıziye, Hafız için ölümünden yaklaşık 20 yıl sonra inşa edilmiştir. Yapının tasarımını Fransız bir tarihçi ve mimar olan André Godard yapmıştır.

Her yıl dünyanın her yerinden birçok turiste ev sahipliği yapan Hafıziye, Şiraz’ın en önemli turistik mekanlarından biridir. Anıtın içinde su mermerinden yapılan mezar taşının üzerinde Hafız’a ait bir şiir kazınmıştır.

Hafıziye anıtında ziyaretçiler bir yandan Hafız'ın şiirleri ile bestelenmiş eserleri dinlerken, diğer yandan güllerle bezenmiş bahçesinde geziniyor. Anıtta zarif işlemeli turkuaz çinilerle bezenmiş sarığı andıran bir kubbe ve onu taşıyan 8 adet mermer sütun göze çarpıyor. Anıtın yanı başında bir lahit üzerine Hafız'ın eşsiz beyitlerinden iki örnek nakşedilmiş.

Hafıziye veya Hafız’ın Anıtı İran edebiyatı, sanatı ve mimarisi için büyük değer taşır ve 1975 yılında Kültür ve Sanat Bakanlığı tarafından İran'ın ulusal varlıkları listesinde yer almıştır.

Kaynak: Gezimanya.com ve Mehrnews.com