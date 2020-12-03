İran ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler geliştiriliyor

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Türkiye’nin yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile telefonda görüştü.

Görüşmede Lütfi Elvan’ın Türkiye’nin yeni Hazine ve Maliye Bakanı olarak seçilmesini tebrik eden Vaizi, Tahran ve Ankara’nın farklı alanlardaki işbirliklerinin devam etmesini temenni etti.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Vaizi, “Ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin önündeki engeller kaldırılarak, Tahran-Ankara ilişkileri daha da geliştirilebilir. İran ve Türkiye özel sektörünün ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde etkin rol oynadığı için iki ülkenin bu sektördeki yatırımlarının desteklenmesi gerekiyor” dedi.

Vaizi, iki ülkenin ortak ekonomik komisyonlarının ekonomik ilişkilerin geliştirilmesindeki rolünün önemine değinerek, “Ortak ekonomik komisyonunun çabalarıyla İran-Türkiye ilişkileri bölgedeki iki komşu ve dost ülke arasında bir ilişki modeli haline gelebilir” ifadelerinde bulundu.

Türkiye’nin yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi seviyede olduğunu belirtti.

Lütfi Elvan ayrıca, Türkiye ile İran arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek için elinden geleni yapacağını bildirdi.