  1. Kültür
14 Ara 2020 18:36

İran'da Dağlık Karabağ şehitleri anıldı

İran'da Dağlık Karabağ şehitleri anıldı

Tahran'da Karabağ Savaşında şehit olan 2 bin 783 Azerbaycan askeri ve vatandaşı için anma programı düzenlendi.

İran'ın başkenti Tahran'daki Hz. Abdulazim Hasani Türbesi'nde bulunan Şeyh Seduk konferans salonunda Direniş şehitleri ve Karabağ Savaşında şehit düşen 2 bin 783 Azerbaycan askeri ve vatandaşı için bugün bir anma programı düzenlendi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutan Vekili General Hicazi, Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi Ayetullah Kazım Sıddıki, İran Meclis Başkanı'nın uluslararası ilişkilerden sorumlu danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bazı İranlı milletvekilileri ve İran'da yaşayan Azerbaycanlı ve Türk vatandaşların da katıldığı törende, şehitler için dualar edildi.

Törende İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin milli marşları da okundu.

News Code 1891130

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 7 + 10 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler