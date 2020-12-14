İran'da Dağlık Karabağ şehitleri anıldı

İran'ın başkenti Tahran'daki Hz. Abdulazim Hasani Türbesi'nde bulunan Şeyh Seduk konferans salonunda Direniş şehitleri ve Karabağ Savaşında şehit düşen 2 bin 783 Azerbaycan askeri ve vatandaşı için bugün bir anma programı düzenlendi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutan Vekili General Hicazi, Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi Ayetullah Kazım Sıddıki, İran Meclis Başkanı'nın uluslararası ilişkilerden sorumlu danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bazı İranlı milletvekilileri ve İran'da yaşayan Azerbaycanlı ve Türk vatandaşların da katıldığı törende, şehitler için dualar edildi.

Törende İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin milli marşları da okundu.