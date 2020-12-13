Ermeni ve Rus dışişleri bakanları Karabağ'ı görüştü

TASS Haber Ajansı'na göre, çaşışma ziyareti kapsamında Moskova'da bulunan Ermenistan Savunma Bakanı Vagharshak Harutyunyan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya gelerek Dağlık Karabağ'ın son durumunu görüştü.

Ermeni ve Rus dışişleri bakanları arasında gerçekleşen görüşmede Hadrut bölgesinde yaşanan son ateşkes ihlali ele alındı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Dağlık Karabağ'daki Hadrut kentinde Ermeni güçlerinin saldırısı sonucu 4 Azerbaycan askerinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı ise Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin Hadrut’ta iki yerleşim birimlerine bugün yeni saldırı girişimlerinde bulunduğunu iddia etmişti.