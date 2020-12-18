Akar'dan "Nahçıvan koridoru" açıklaması

"Teleqraf.com" sitesinde yer alan bilgiye göre, Türk Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan ile Nahçıvan arasında açılması planlanan koridor hakkında açıklamada bulundu.

Akar, "Nahçıvan ve Laçın koridorları üzerindeki çalışmalar birlikte devam ediyor. Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında müzakereler sürüyor. Önümüzdeki dönemde Nahçıvan koridoru açılacak. İş planlandığı gibi devam ediyor." dedi.

Azerbaycan-Ermenistan arasında yapılan anlaşmaya göre Azerbaycan'la Nahçıvan'ı birleştiren yeni bir koridor oluşturulacak.