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18 Ara 2020 12:10

Akar'dan "Nahçıvan koridoru" açıklaması

Akar'dan "Nahçıvan koridoru" açıklaması

Türk Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan ile Nahçıvan arasında açılması planlanan koridor hakkında açıklamada bulundu.

"Teleqraf.com" sitesinde yer alan bilgiye göre, Türk Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan ile Nahçıvan arasında açılması planlanan koridor hakkında açıklamada bulundu.

Akar, "Nahçıvan ve Laçın koridorları üzerindeki çalışmalar birlikte devam ediyor. Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında müzakereler sürüyor. Önümüzdeki dönemde Nahçıvan koridoru açılacak. İş planlandığı gibi devam ediyor." dedi.

Azerbaycan-Ermenistan arasında yapılan anlaşmaya göre Azerbaycan'la Nahçıvan'ı birleştiren yeni bir koridor oluşturulacak.

News Code 1891197

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