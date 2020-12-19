İranlı yetkili: Avrupa kendi çıkarlarına bakmalı

İran Meclis Başkanı'nın özel danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) İran karşıtı insan hakları kararına tepki gösterdi.

Emir Abdullahiyan'un paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa Parlamentosu'nun dostane olmayan kararı, Biden'a dalkavukluk yapmak ve 80 milyon İranlı vatandaşın hukukunu ihlal etmek anlamına gelir.

Yaptırımlar nedeniyle yaşamını yitiren yüzlerce özel hastalığı olan çocukların katilleri ve münafık teröristlere ev sahipliği yapanların insan hakları hakkında konuşma hakkı yoktur. Ayrıca onlar İranlı bilim adamlarına yapılan terör eylamlerinde rolü olan çifte vatandaş katiller ve casusların serbest bırakılmasını istememli. Avrupa kendi çıkarlarına bakmalı."