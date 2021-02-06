DİSK-AR: Türkiye, Covid-19'da halkına en az destek sağlayan ikinci ülke

Rapora göre zengin ülkeler vatandaşlarına gayri safi yurt içi hasılalarının yüzde 12,7’si düzeyinde nakit harcama ve gelir desteği sağlarken, orta gelirli ülkelerde bu oran yüzde 3,6, yoksul ülkelerde yüzde 1,6’de kaldı. Türkiye’de ise yüzde 1,1 olarak gerçekleşti.

Covid-19 döneminde nakit harcama ve gelir desteklerinin Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payının en fazla olduğu ülke yüzde 19,1 ile Yeni Zelanda oldu. Yüzde 16,7 ile ABD, yüzde 16,2 ile İngiltere ve yüzde 16,1 ile Avustralya, Yeni Zelanda’yı izledi.

Covid-19 döneminde hükümetlerce yapılan nakit harcama ve gelir desteklerinin GSYH içindeki payının en az olduğu üç ülke ise Meksika, Türkiye ve Arnavutluk olarak gerçekleşti.

2020’de Meksika’da verilen nakit harcamaların ve gelir desteklerinin GSYH içindeki payı yüzde 0,7 oldu. Türkiye ve Arnavutluk’un Covid-19 döneminde nakit harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 1,1’de kaldı.

Kaynak: T24